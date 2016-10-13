Москва, 13 октября, 2016, 23:55 — ИА Регнум. Госкорпорация «Росатом» ожидает, что Болгария до конца текущего года выплатит «Атомстройэкспорту» 620 млн евркомпенсации по нереализованному проекту строительства в республике АЭС «Белене». Об этом сообщила пресс-служба компании по итогам состоявшихся 13 октября в Москве переговоров первого замгендиректора «Росатома» Кирилла Комарова, министра энергетики Болгарии Теменужки Петковой и замминистра финансов Болгарии Кирилла Ананиева.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный атом

Отмечается, что стороны «обсудили конкретные вопросы, направленные на скорейшее исполнение решения Арбитражного суда при Международной торговой палате в Женеве» относительно проекта АЭС «Белене».

«Росатом» приветствовал шаги болгарской стороны в данном направлении, в частности принятие Народным собранием Болгарии 28 сентября закона о выделении Национальной энергетической компании Болгарии финансовой помощи для погашения задолженности перед «Атомстройэкспортом». «Рассчитываем, что денежные средства будут выплачены до конца года», — заявил на встрече Кирилл Комаров.

Напомним, в июне этого года Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве обязал НЭК выплатить российскому «Атомстройэкспорту» 620 млн евро компенсации по проекту строительства в республике АЭС «Белене», который был свёрнут после прихода к власти партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии»). Таким образом, суд удовлетворил требования «Атомстройэкспорта» относительно оплаты болгарской стороной заказанного оборудования, уже выполненных работ, а также компенсации процентов и судебных издержек. До полного погашения всей суммы ущерба ежедневно начисляется неустойка в размере 167 тысяч евро. Вынесенный международным арбитражем вердикт является окончательным.