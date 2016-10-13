Москва, 13 октября, 2016, 23:45 — ИА Регнум. Покупка «Роснефтью» «Башнефти» не нарушает антимонопольное законодательство. Об этом заявил глава ФАС РФ Игорь Артемьев 13 октября по итогам заседания Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. «Мы, конечно же, предъявим соответствующие дополнительные требования к компании «Роснефть», то есть скорректируем наши предписания, которые были выданы раньше, при покупке ТНК-BP, например», — отметил глава антимонопольного ведомства.

bashneft.ru АЗС «Башнефть»

«Доля компании «Роснефть» на российском рынке по большинству видов нефтепродуктов не превысит установленных законом 50% — она будет выше, чем 35%. Компания уже сейчас занимает доминирующее положение и попадает под надзор антимонопольного органа, но только по одному или двум компонентам (мы сейчас ведём соответствующий анализ рынка) они пересекут эту границу, и это вызовет к жизни необходимость скорректировать наши предписания. Но мы будем это делать в сотрудничестве с компанией «Роснефть», поскольку такое сотрудничество продолжается все последние годы и является конструктивным», — подчеркнул Артемьев.

При этом от отметил, что ведомство будет изучать региональные рынки, в том числе Башкирии, Татарии и других регионов России, куда «Башнефть» осуществляла поставки. «Если мы увидим, что там происходит значительный рост экономической концентрации, то мы дадим структурные предписания о продаже части бензоколонок в другие руки, как мы это делали при покупке ТНК-BP», — сказал Артемьев, отметив, что «Роснефть» добросовестно выполняла свои обязанности. «Часть бензоколонок они продали, часть не смогли продать из-за плохой конъюнктуры, но они не оставили этих попыток, это будет реализовано», — подчеркнул глава ФАС РФ.