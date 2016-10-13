Санкт-Петербург, 13 октября, 2016, 23:40 — ИА Регнум. Вечером 13 октября, в 22:30, в Петербурге сняли памятную доску Карлу Маннергейму со стены бывшей казармы Кавалергардского полка на Захарьевской улице. Об этом сообщает издание Life.ru.

Доска Маннергейму

Как сообщает издание, двое мужчин забрались по лесам на высоту второго этажа здания, на тот уровень, где висела доска, потом подцепили доску на крюк крана, затем её расшатали и оторвали от стены.

По данным ряда СМИ, за этими действиями наблюдали сотрудники полиции, которые не вмешивались в происходящее.

Дальнейшая судьба доски пока неизвестна. Согласно городскому закону о мемориальных досках, незаконные объекты подобного рода должны помещаться на хранение в специализированные организации, например, Музей городской скульптуры.

В данном случае, поскольку доска была установлена без соответствующего разрешения, лицам или организациям, которые ее вешали, городскими властями должен быть выписан административный штраф.

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Напомним, что доска гитлеристу Маннергейму была торжественно открыта 16 июня 2016 года. На открытии присутствовал министр культуры Мединский и глава администрации президента Иванов. Около доски постоянно проходили пикеты и протесты. Доску Маннергейму в последние месяцы неоднократно заливали краской и кислотой, что привело к заметному ухудшению ее внешнего вида.

Ранее прокуратура Санкт-Петербурга подтвердила, что при установке доски Маннергейму требования городского закона о мемориальных досках не были соблюдены.

Власти Санкт-Петербурга на неопределенный срок продлили работу комиссии, образованной в начале сентября городским комитетом по культуре для изучения вопроса о мемориальной доске Карлу Маннергейму на Захарьевской улице.

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На 17 октября в Куйбышевском районном суде Северной столицы назначено предварительное рассмотрение иска блокадницы Флоры Геращенко к комитету по культуре Санкт-Петербурга с требованием демонтажа памятной доски Маннергейму. Ранее подобный иск к городскому правительству был отклонен Смольнинским районным судом. Сторона истца заявила, что продолжит судебные разбирательства, чтобы предотвратить возможное возвращение доски союзнику Гитлера и одному из виновников блокады Ленинграда.