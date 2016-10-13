Россия одобрила сделку по покупке 11% акций «Роснефти» индийским бизнесом
Москва, 13 октября, 2016, 23:28 — ИА Регнум. Сегодня правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в российскую экономику под руководством председателя правительства Дмитрия Медведева приняла решение одобрить сделку по покупке 11% акций российской нефтяной компании «Роснефть» группой индийских компаний, которые находятся под контролем индийского правительства. Об этом на брифинге по итогам заседания заявил глава ФАС Игорь Артемьев.
«Раньше правительственная комиссия уже одобряла дважды такие сделки — по покупке 23,9% Ванкорского месторождения и по покупке 15% Ванкорского месторождения. Хочу подчеркнуть, что речь идёт о покупке акций не в самой «Роснефти», а в акционерном обществе «Ванкорнефть» (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть»). Ванкорское — это крупнейшее в Российской Федерации месторождение нефти и газа», — отметил руководитель антимонопольного ведомства.
По его словам, в совокупности все индийские компании получат контроль над 49% акционерного общества «Ванкорнефть», а контрольный пакет останется за компанией «Роснефть», то есть «Роснефть» не теряет возможности управлять через контрольный пакет этой своей дочерней компанией.
В результате последней, третьей сделки по покупке 11% акций индийские компании готовы заплатить порядка 1 млрд долларов, отметил Артемьев.
Как сообщает ФАС РФ, 13 октября 2016 года Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций приняла решение о предварительном согласовании сделки по приобретению компанией «О-Эн-Джи-Си Видеш Ванкорнефть Пти. Лтд.» («ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd.») (Республика Сингапур) и компанией «О-Эн-Джи-Си Видеш Лимитед» («ONGC Videsh Limited») (Республика Индия), входящих в одну группу лиц, права распоряжаться 11% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал акционерного общества «Ванкорнефть» (Российская Федерация). Срок действия указанного решения о предварительном согласовании сделки составляет 36 месяцев.