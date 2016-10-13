Москва, 13 октября, 2016, 23:28 — ИА Регнум. Сегодня правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в российскую экономику под руководством председателя правительства Дмитрия Медведева приняла решение одобрить сделку по покупке 11% акций российской нефтяной компании «Роснефть» группой индийских компаний, которые находятся под контролем индийского правительства. Об этом на брифинге по итогам заседания заявил глава ФАС Игорь Артемьев.

Минобороны.рф Флаги России и Индии

«Раньше правительственная комиссия уже одобряла дважды такие сделки — по покупке 23,9% Ванкорского месторождения и по покупке 15% Ванкорского месторождения. Хочу подчеркнуть, что речь идёт о покупке акций не в самой «Роснефти», а в акционерном обществе «Ванкорнефть» (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть»). Ванкорское — это крупнейшее в Российской Федерации месторождение нефти и газа», — отметил руководитель антимонопольного ведомства.

По его словам, в совокупности все индийские компании получат контроль над 49% акционерного общества «Ванкорнефть», а контрольный пакет останется за компанией «Роснефть», то есть «Роснефть» не теряет возможности управлять через контрольный пакет этой своей дочерней компанией.

В результате последней, третьей сделки по покупке 11% акций индийские компании готовы заплатить порядка 1 млрд долларов, отметил Артемьев.

Как сообщает ФАС РФ, 13 октября 2016 года Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций приняла решение о предварительном согласовании сделки по приобретению компанией «О-Эн-Джи-Си Видеш Ванкорнефть Пти. Лтд.» («ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd.») (Республика Сингапур) и компанией «О-Эн-Джи-Си Видеш Лимитед» («ONGC Videsh Limited») (Республика Индия), входящих в одну группу лиц, права распоряжаться 11% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал акционерного общества «Ванкорнефть» (Российская Федерация). Срок действия указанного решения о предварительном согласовании сделки составляет 36 месяцев.