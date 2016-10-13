Бельмопан, 13 октября, 2016, 23:24 — ИА Регнум. Индустрия туризма в Белизе переживает бум. В течение 15 месяцев с июня 2015 года по сентябрь 2016 года страну посетило рекордное количество туристов. Число их выросло на 33 процента. И эта тенденция к росту сохраняется. Отмечается и рост количества туристов, прибывших круизными лайнерами. Запуск прямых авиарейсов между Торонто (Канада) и Белизом дает основания для прогнозирования увеличения потока канадских туристов, сообщает Carybbean News Now.

Dennis Jarvis Достопримечательности Белиза

В Белизе находятся уникальные храмы и дворцы великой цивилизации майя. Потомки их до сих пор живут в Белизе. Самые крупные центры майя, сохранившиеся до наших дней находятся в Шунантунич (на границе с Гватемалой), Атун-Ха, Караколь, Куэйо, Ламанай. Белиз — это страна исторических загадок. Именно здесь, в Лубаантуне найден таинственный хрустальный череп. В селении Кахаль Печ можно увидеть немало «фальшивые арки» майя — еще одна загадка архитектуры великой цивилизации.

В Белизе расположен и единственный в мире заповедник ягуаров, многочисленные парки. А также, великолепные пляжи и места для дайвинга.