Ставрополь, 13 октября, 2016, 22:22 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

В селе Арзгир Ставропольского края открылся новый детский сад на 100 мест. Это шестой детсад, открытый на Ставрополье в 2016 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

Дошкольная организация края включает в себя бассейн, музыкальный и спортивный залы. Его открытие позволяет обеспечить местами всех дошкольников района.

До конца года в крае планируется ввести в строй ещё три детских дошкольных организации. Всего детские сады Ставрополья сейчас посещает более 125 тысяч ребят.

Для ликвидации очередности в детсады с 2013 по 2015 годы из федерального и краевого бюджета выделено около 5,5 миллиарда рублей. В прошлом году было построено семь детских садов. Прирост детей, посещающих дошкольные учреждения, составил 4,8%.

В текущем году была поставлена задача создания 1120 мест, ещё 1770 мест создается дополнительно за счёт капитального ремонта групп, перепрофилирования и оснащения помещений в 15 поселениях Ставрополья.

Ранее сообщало ИА REGNUM, что проблема нехватки мест в детсадах ощущается в городах Ставрополья. Там приходится 114 детей на 100 мест в детсадах. В селах, напротив, на 100 мест 90 детей. Всего в крае функционирует более 800 детсадов.