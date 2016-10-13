Вашингтон, 13 октября, 2016, 22:19 — ИА Регнум. Пока ещё президент США Барак Хуссейн Обама намерен завтра, 14 октября провести совещание, на котором американская администрация будет рассматривать варианты решения сирийского конфликта. Об этом сегодня, 13 октября, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

ИА REGNUM

Официального комментария Белого дома по этому поводу не поступало. Тем не менее, американские СМИ утверждают, что Обама соберет свой кабинет, чтобы, наконец, выбрать свою стратегию по решению сирийского конфликта.

Напомним, среди вариантов рассматривается жесткий силовой сценарий — американские ВВС могут нанести авиаудары по базам ВВС Сирии, военным складам и радиолокационным станциям. При этом источники считают, что Обама вряд ли решится на силовой сценарий.

Также известно, что 15 октября в Лозанне пройдет расширенная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с государственным секретарем США Джоном Керри при участии представителей Турции и Саудовской Аравии.