Ереван, 13 октября, 2016, 22:01 — ИА Регнум. 14 октября в Ереване состоится заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ожидается, что в ходе заседания станет известно имя нового генерального секретаря ОДКБ, который согласно официальным данным, будет представителем Армении.

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Кроме того страны-союзницы намерены обсудить вопросы совершенствования системы коллективной безопасности, противодействия международному терроризму, а также развития военного сотрудничества.

Как отметил в беседе с ИА REGNUM директор армянского филиала Института стран СНГ, политолог Александр Маркаров, одним из главных вопросов, который будет обсуждаться в ходе предстоящего саммита ОДКБ, станут различные сферы взаимодействия в области военно-технического сотрудничества и деятельность государств-участниц единым фронтом. «Существует несколько направлений. Это западное двустороннее сотрудничество, касающееся России и Белоруссии, южное направление — сотрудничество ОДКБ-Россия-Армения и среднеазиатское направление, предусматривающее взаимодействие России и среднеазиатских стран-членов ОДКБ», — добавил Маркаров.

Государства-члены ОДКБ на сессии СКБ в Ереване примут заявление по нагорно-карабахскому конфликту, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Всего, по его словам, к подписанию готовится 24 документа, часть из них носит закрытый характер.

Он подчеркнул, что возникает вопрос — целесообразно и возможно ли продолжение и функционирование деятельности ОДКБ в качестве организации, которая целенаправленно руководствуется скорее двусторонними, а не многосторонними интересами, и возможно ли выработка такого формата, где интересы всех членов организации будут учтены.

Центр кризисного реагирования ОДКБ, обеспечивающий оперативную связь между военными, высшим руководством государств-членов организации, планируется создать по итогам сессии СКБ ОДКБ в Ереване, сообщил полпред России при ОДКБ Виктор Васильев.

По словам эксперта, в частности, следует уточнить, можно ли исключить в дальнейшем выражения странами мнений на других международных площадках, отличающихся от официальной позиции ОДКБ. «Что касается Армении, то понятно, что одним из первоочередных вопросов для нее будет назначение своего представителя по новому регламенту генеральным секретарем ОДКБ. Это один из вопросов, который естественно будет обсуждаться и будет приниматься с учетом договоренностей всех сторон. Видимо необходимо будет затронуть вопрос общей безопасности с учетом изменения ситуации на Ближнем Востоке», — отметил политолог.

По его словам, решения, которые могут обсуждаться и приниматься в Ереване с одной стороны могут отражать те вызовы, которые являются наиболее актуальными на данный момент и вместе с этим развивать формат, существующий в рамках предшествующих встреч.

Президент Армении Серж Саргсян октября провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который прибыл в Ереван для участия в ОДКБ. В беседе Рахмон отметил, что специально прибыл в Ереван за день до сессии, чтобы у него была возможность встретиться «со своим армянским коллегой и другом», обменяться мнениями, обсудить перспективы армяно-таджикского двустороннего сотрудничества. Президент Таджикистана заметил, что и в рамках ОДКБ, и в контексте развития двустороннего взаимодействия имеется много вопросов для обсуждения, сообщает пресс-служба президента Армении.

14 сентября ожидаются визиты в Ереван президентов России и Белоруссии. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, по официальной версии, не сможет участвовать в международных мероприятиях, запланированных на эту неделю по причине простуды и планового лечения.