Ла-Пас, 13 октября, 2016, 21:47 — ИА Регнум. В боливийском городе Санта-Крус проходит встреча министров транспорта Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. В мероприятии принимают участие делегации из 31 страны. Латинская Америка представлена Боливией и Парагваем, сообщает ABI. Как заявил вице-президент Боливии Альваро Гарсия, его страна защищает свое право на выход к морю «как общее благо для народа». По мнению Альваро Гарсиа, как окружающая среда, наука и техника имеют универсальное использование, так и море тоже должно быть доступно для всех, комментирует Prensa Latina.

Волнорез

Боливия сейчас предпринимает активные шаги и для возвращения выхода к морю. Как сообщало ранее ИА REGNUM, сейчас территориальный спор между Боливией и Чили находится в компетенции Гаагского суда.

На встрече будет обсуждаться также создание межокеанской железной дороги, которая свяжет Атлантику с берегами Тихого океана, пройдя через территории Бразилии, Боливии и Перу. Отметим, что в форуме в качестве гостя принимает участие вице-президент и министр транспорта Перу Мартин Визкарра. Окончательные итоги встречи будут направлены на Всемирную конференцию по устойчивому транспорту, которая должна состояться в Туркменистане 26 и 27 ноября этого года, пишет Prensa Latina.