Ставрополь, 13 октября, 2016, 21:35 — ИА Регнум.



Александр Дейнека. В Крыму. 1956

Ставропольский край, Крым, Севастополь, Алтай и Кубань могут стать пилотными регионами по введению курортного сбора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минкавказа РФ.

В этих регионах планируется в пилотном порядке ввести налог за использование курортной инфраструктуры. Он будет апробирован на протяжении пяти лет. После этого, в случае положительного эффекта, эта практика будет распространена на другие курортные регионы.

Предложение о двухступенчатом введении курортного сбора в России озвучил 13 октября на совещании по этому вопросу министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

Он сообщил, что законопроект о курортном сборе должен быть подготовлен на рассмотрение в правительство до 15 ноября. Сейчас необходимо определиться с механизмом введения этого налога.

«Важно создать такой механизм, который позволил бы городам-курортам, активно решающим задачи импортозамещения по въездному и внутреннему туризму, поддерживать и развивать курортную инфраструктуру», — высказал мнение Кузнецов.

При этом он добавил, что сбор будет исключительно целевой и направлены они будут на развитие курортной инфраструктуры. Он предложил аккумулировать средства в региональном фонде и распределять целевым образом.

Кузнецов также предложил дать регионам право самим устанавливать размер курортного сбора. Максимальный размер сбора не должен превышать 150 рублей в сутки.

Инициатива Минкавказа о двухступенчатом введении сбора была одобрена федеральным правительством. Представители Минтруда и Минздрава России предложили расширить перечень льготников, освобождаемых от уплаты этого сбора. В этот список предложено включить тех, кто получает право на льготные путевки. Сумма сбора также должна компенсироваться работодателями тем сотрудникам, которые приезжают в курортные зоны в командировки.

Отметим, что на сегодня от уплаты сбора освобождены дети до 18 лет, инвалиды и сопровождающие их лица, ветераны, герои СССР, России, социалистического труда, чернобыльцы, а также те, кто приехал в регион учиться или работать.

Напомним, ставропольские власти выступили с предложением восстановить некогда существовавший курортный сбор в регионе Кавказских Минеральных Вод еще в 2012 году. Регион испытывает большую нагрузку на инфраструктуру из-за наплыва туристов. Ее восстановление требует дополнительных средств.

В августе 2016 года на заседании Госсовета президент России Владимир Путин поддержал концепцию введения платы за пользование курортной инфраструктурой, после чего поручил разработать законодательную базу для введения в России курортного сбора до 1 марта 2017 года.

Планируется, что курортный сбор будет вводиться только в местах повышенного спроса у туристов, где наибольшая нагрузка приходится на местную инфраструктуру. Именно на ее восстановление целевым образом будут направлены средства сбора.