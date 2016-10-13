Брюссель, 13 октября, 2016, 21:32 — ИА Регнум. Еврокомиссия разрешит странам Северной Европы сохранить пограничный контроль, если прибытие мигрантов продолжит представлять угрозу их общественному порядку. Об этом со ссылкой на еврокомиссара по делам мигрантов Димитриса Аврамопулоса передаёт The Associated Press.

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Аврамопулос говорит, что требования с «уважительными причинами» продолжить проверку документов будут рассмотрены.

«Но мы не собираемся на длительный период восстанавливать пограничный контроль», — предупредил еврокомиссар.

Исполнительный орган ЕС разрешил Австрии, Дании, Германии, Норвегии и Швеции осуществлять погранконтроль до 12 ноября. Берлин ранее дал понять, что будет добиваться продления контроля.

Скорее всего, пять стран получат разрешение на пролонгацию действующего режима ещё на шесть месяцев.