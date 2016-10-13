Саранск, 13 октября, 2016, 21:22 — ИА Регнум. Представители Республиканского лицея для одаренных детей (Мордовия) Дамир Гасымов и Станислав Цапаев завоевали золотую и бронзовую медали XXI Международной астрономической олимпиады, которая завершилась в Смолян-Пампорово (Болгария), сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве. В течение недели участники олимпиады решали теоретические и практические задачи, а также демонстрировали знание неба и техники астрономических наблюдений.

Jean-Pierre Bovin Астрономия

«Золотая и бронзовая медали воспитанников Республиканского лицея для одаренных детей вновь подтверждают, что Мордовия по праву считается одной из интеллектуальных столиц нашей страны», — поздравил ребят глава республики Владимир Волков.

В этом году в олимпиаде приняли участие 76 школьников из 15 стран: Армении, Болгарии, Литвы, Румынии, России, Индии, Китая, Таиланда, Италии, Украины, Швеции, Киргизии, Кореи, Чехии, Македонии.

Российские школьники были представлены двумя командами: командой России и командой Московского региона. В сборную России вошли семеро учащихся, двое из которых представляли Мордовию. Национальная сборная завоевала две золотые, три серебряные и две бронзовые награды.

Напомним, Республиканский лицей для одаренных детей занял второе место среди 500 лучших школ России, пропустив вперед только президентский физико-математический лицей из Санкт-Петербурга.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в прошлом году на олимпиаде по физике в китайском городе Ханчжоу Дмитрий Татаркин, Георгий Корепанов и Иван Утешев — учащиеся лицея также завоевали золотые медали.

В мае 2016 года Иван Утешев вместе с Максимом Елисеев завоевали золотую и серебряную медали на XVII Азиатской олимпиаде по физике в Гонконге.