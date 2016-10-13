Чебоксары, 13 октября, 2016, 21:13 — ИА Регнум. Члены Кабинета министров Чувашии в течение двух лет после увольнения с государственной должности имеют право работать в организации с зарплатой более 100 тыс. рублей в месяц только с согласия специальной комиссии (по координации работы по противодействию коррупции), если в должностные обязанности чиновника входили функции государственного (административного) управления данной организацией. Соответствующий указ подписан главой региона 13 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Таким образом усиливаются антикоррупционные требования к членам правительства, поясняет пресс-служба главы республики.

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Члены Кабинета министров в день назначения на государственную должность будут представлять обязательство о получении согласия комиссии при трудоустройстве в Управление государственной гражданской службы, кадровой политики и государственных наград Администрации главы Чувашской Республики.

Члены правительства Чувашии, замещающие государственную должность в настоящее время, представляют обязательство в течение 3 рабочих дней после вступления в силу указа.

Указ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.