Москва, 13 октября, 2016, 23:03 — ИА Регнум. Потепление в политических отношениях между Россией и Японией может положительно сказаться на сотрудничестве в Арктике. Развитие Северного морского пути, освоение природных ресурсов и совместные полярные исследования — те области, где интересы двух стран совпадают. Такое мнение высказал заведующей кафедрой востоковедения МГИМО МИД РФ профессор Дмитрий Стрельцов, выступая на конференции «Международное сотрудничество в Арктике: новые вызовы и векторы развития», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Д. Банин Национальный парк «Русская Арктика» Белый медведь во льдах Земли Франца-Иосифа

Северный морской путь — магистраль, о перспективности которой давно говорят азиатские страны. При этом, по словам эксперта, принципиального решения, будет ли Япония участвовать в развитии СМП, до сих пор нет. Токио ждет и следит за шагами России в этом вопросе, пояснил Дмитрий Стрельцов. Для страны важно, насколько правовой режим функционирования Севморпути будет отвечать нормам международного права, в том числе Полярному кодексу. Качество метеопрогнозов и эффективность систем мониторинга льда также имеют большое значение для японских перевозчиков.

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Что касается освоения природных ресурсов, то тут Япония может выступать не только как потенциальный потребитель углеводородов, но и как поставщик технологий для добычи. В структуре первичного энергобаланса страны 42% занимает нефть, 80% которой поступает с «небезопасного» Ближнего Востока, поясняет Дмитрий Стрельцов. В увеличении потребления Японией газа эксперт видит «стабилизационное начало»: в отличие от европейских стран пики потребления в Японии приходятся на лето, следовательно, за счет этого есть возможность снижения цен на газовом рынке. «Для России подключение Японии к шельфовым проектам ставит на повестку дня вопрос о практическом использовании ее опыта и технологических возможностей», — добавил также эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 декабря президент России Владимир Путин посетит Токио. Ранее президент встречался с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Напомним, ключевая проблема отношений России и Японии — вопрос принадлежности Южных Курил. Премьер Японии призвал российского президента решить эту проблему: «Давай поставим точку в этой ненормальной ситуации, которая существует уже 70 лет, и вместе начнем строить новую эпоху российско-японских отношений, которая будет длиться следующие 70 лет».

Отметим, Токио не намерен отказываться от притязаний на четыре острова Малой Курильской гряды (Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаи), с позиции России, «сдача» островов будет значить пересмотр итогов Второй мировой войны.