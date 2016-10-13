Берлин, 13 октября, 2016, 21:00 — ИА Регнум. Германия и Швейцария активизируют патрули вдоль их общей границы, чтобы предотвратить нелегальную миграцию в нарушение правил Евросоюза о беженцах, передаёт Daily Mail.

Колючая проволока

Швейцария, не являясь членом ЕС, стала ключевой транзитной страной для мигрантов, которые пересекают Средиземное море, высаживаются в Италии и отправляются оттуда в Германию и страны Скандинавии.

МВД Германии сообщает, что с января по август этого года полиция зарегистрировала около 4500 незаконных пересечений границы из Швейцарии. Немецкое министерство отметило, что две страны будут более тесно сотрудничать, чтобы остановить людей от незаконного въезда в Германию, в частности на поезде, и вернуть тех, кто уже это сделал.

В прошлом году около 890 тысяч мигрантов и беженцев прибыли в Германию. Согласно законодательству ЕС (Дублинский договор), мигранты должны подать заявление на убежище в стане первого въезда.