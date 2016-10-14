Ростов-на-Дону, 14 октября, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Труженики села Ростовской области отметили профессиональный праздник. Торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Дона, состоялось в театре имени Горького накануне, передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

Donland.ru Губернатор Ростовской области Василий Голубев

Поздравляя донских аграриев с профессиональным праздником, донской губернатор поблагодарил земледельцев и животноводов за щедрый и богатый урожай, которым гордится Россия. «Три года подряд вы собираете щедрый урожай. В 2016 году вы стали первыми в стране по сбору ранних зерновых — 10,5 млн тонн. И это результат упорного и кропотливого труда», — отметил Василий Голубев, обращаясь к собравшимся.

По словам главы региона, в текущем году почти на треть выросло производство овощей и более чем в 1,5 раза увеличился выпуск консервной продукции из них. За счёт строительства и перевооружения мелиоративных систем орошаемая площадь в регионе только в 2016 году увеличилась на 6 тыс. гектаров. Создан и уже работает региональный кластер биотехнологий, на этапе формирования — кластер сельхозмашиностроения.

Таких результатов удалось добиться благодаря, в том числе, увеличению господдержки, которая в этом году составила почти 7 млрд рублей.

Стоит отметить, что донские аграрии соберут в этом году рекордный за всю свою историю урожай зерна — около11,5 млн тонн. По итогам всероссийской выставки в Москве «Золотая осень-2016» Ростовская область собрала и рекордный за свою историю урожай наград — более 100, из которых 60 — медали высшего достоинства.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев и министр сельского хозяйства России Александр Ткачев вручили награды донским аграриям. Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» присвоено генеральному директору ЗАО имени Ленина Веселовского района Михаилу Улитину и директору ЗАО «ДОН-1» Сальского района Сергею Краснокутскому.

Почетную награду — медаль «За труды по сельском хозяйству» — из рук министра сельского хозяйства России Александра Ткачева получил фермер из Тарасовского района Вячеслав Черенков.

Также в рамках выставки Василий Голубев представил Дмитрию Медведеву важнейшие проекты в сфере АПК Дона. Это строительство крупнейшего оптово-распределительного центра «РосАгроМаркет» в станице Грушевской Аксайского района. «Оптово-распределительный центр разместится рядом со строящимся аэропортовым комплексом, то есть там хорошая логистика. Это достаточно крупный проект. Инвестиции частные плюс кредит. Мы решаем вопросы дорог и инженерных коммуникаций. Кроме того, со своей стороны мы обеспечиваем большой объем овощной продукции, фруктов. У нас хорошая динамика в этом году», — сообщил Василий Голубев.

Представил глава региона и проект молочного комплекса «Жуковский» в Песчанокопском районе. «Мы в Ростовской области называем молочное животноводство отраслью опережающего развития в АПК. Значительная часть молока пока, к сожалению, производится индивидуальными хозяйствами, а мы хотим стимулировать развитие крупных ферм», — пояснил губернатор.

Благодаря труду тружеников донского села, Ростовская область среди российских субъектов занимает лидирующие позиции в производстве подсолнечного масла, мяса утки и индейки, зерновых культур, яиц, овощей и молока. В целом индекс производства сельскохозяйственной продукции вырос почти на 9%.

2016-й ознаменовался для донского региона не только рекордным урожаем зерновых, но и стал одним из результативных по оказанию грантовой поддержки фермерским хозяйствам. Общая сумма предоставленных грантов составила 433 млн рублей, что вдвое выше прошлогоднего уровня.