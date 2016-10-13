Адыгея, 28 мая, 2003, 18:15 — ИА Регнум. Пресс-конференция президента РА Хазрета Совмена состоялась 27 мая. Вел ее руководитель пресс-службы президента РА Вячеслав Жачемук. На вопросы отвечали по большей части сам Хазрет Совмен, председатель нижней палаты парламента Мухарбий Тхаркахов, и. о. председателя Комитета по делам печати Асфар Куек.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, вопросы касались празднования юбилея Санкт-Петербурга, слухов о готовящемся вхождении Адыгеи в Краснодарский край, проекта строительства дороги "Майкоп-Дагомыс", проблем реорганизации парламента и многого другого. Президент РА отвечал на все вопросы охотно и обстоятельно.

Хазрет Совмен сказал, что вхождения республики в состав Краснодарского края не будет, он не покинет своего поста и пойдет на второй срок, республика обязательно станет недотационной, работа по созданию проекта дороги ведется, парламент РА нужно сократить численно и избрать работоспособных депутатов.

Встреча длилась около двух с половиной часов.