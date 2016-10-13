Москва, 13 октября, 2016, 20:35 — ИА Регнум. Ростуризм попросил туроператоров, продающих туры в Великобританию, информировать своих клиентов о вероятных нападениях на туристов хулиганов в клоунских костюмах, сообщает пресс-служба ведомства.

Клоун

Российским туристам рекомендовано избегать малолюдных улиц в темное время суток, а в случае подобных ситуаций сообщать о них сотрудникам правоохранительных органов.

Ведомство уточняет, что в последнее время в разных регионах Великобритании в темное время суток происходят хулиганские нападения злоумышленников в клоунских костюмах с целью напугать жертву. Ранее такое же предупреждение о нападениях «злых клоунов» распространило посольство России в Великобритании.

Напомним, сообщения о хулиганах, переодевающихся в клоунов и пугающих людей в общественных местах, впервые появились в августе 2016 года в США. Позже такие выходки стали популярны в Великобритании, Австралии и Бразилии.