Москва, 13 октября, 2016, 20:20 — ИА Регнум. Свергнутый президент Украины Виктор Янукович находится в Российской Федерации на правах беженца — ему предоставлено временное убежище. Об этом сегодня, 13 октября, передает «Эхо Москвы» со ссылкой на адвоката экс-президента Украины Виталия Сердюка.

interpolit.ru Виктор Янукович

Сообщается, что Януковичу предоставлено убежище в России. Это подтверждается свидетельством серии ВУ №0107999. Документ был выдан УМФС России по Ростовской области.

Стоит отметить, что вопрос о статусе Януковича в России неоднократно поднимался в СМИ после того, как украинский президент сбежал в Россию в начале 2014 года. Президент Российской Федерации Владимир Путин как-то рассказал журналистам, что Янукович обратился с просьбой вывезти его в Россию сразу после того, как Киев был захвачен бандеровцами. Путин отметил, что была проведена целая спецоперация по спасению Януковича, которому грозила насильственная смерть.

На Украине Януковича обвиняют по нескольким уголовным статьям. Его обвиняют в гибели людей на Евромайдане, отмывании денег, взятках, растрате и незаконном изменении Конституции страны.

В январе 2015 года Янукович был объявлен украинскими правоохранителями в международный розыск. Генеральная прокуратура России отказывается выдавать Януковича, так как считает обвинения против него политически мотивированными.

На Украине Януковича даже лишили звания президента.