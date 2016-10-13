Владикавказ, 13 октября, 2016, 20:18 — ИА Регнум.



Баклажаны

На прилавках крупных торговых предприятий Северной Осетии меньше становится сельхозпродукции. Как сообщает 13 октября корреспондент ИА REGNUM , ближе к зиме начали сокращаться поставки фруктов и овощей из Кабардино-Балкарии и Дагестана, что постепенно приводит к росту цен на витаминную продукцию.

За последние несколько дней на рынках города Владикавказа на 10−15 рублей подорожали морковь, капуста, свекла, баклажаны, сладкий перец и другие овощи. До 80 рублей подскочили цены на яблоки и груши, а виноград теперь обходится потребителям 80 — 120 рублей. Часть винограда поставляется в республику из Армении. Как говорят торговцы, если в ближайшее время не возобновится завоз помидор, апельсин, мандарин, яблок и овощей из Турции, то уже в ноябре прилавки станут скуднее, а стоимость на продукты сельского хозяйства будет расти. Местные земледельцы в лучшем случае предложат потребителям капусту и картофель.

«На мою пенсию в семь тысяч рублей невозможно прожить. В свои 65 лет пошла в частную организацию мыть полы, чтобы оплачивать коммунальные услуги и покупать лекарства. На рынке стараюсь экономить каждую копейку, но не получается. Перекупщики каждую неделю повышают цены, но управы на них никакой нет. Слышала, что федеральные власти сняли запрет на ввоз сельхозпродукции из Турции. Для малоимущих жителей Осетии, разумеется, это большое событие. После того, как начнутся поставки продовольствия из этой страны, рассчитываем на снижение цен. Ведь фруктов и овощей станет больше. Местные перекупщики, конечно же, не хотят этого. Им выгодно удерживать высокие цены и наживаться», — считает бывшая работница Владикавказской обувной фабрики Зоя Миронова.

По словам одного из предпринимателей рынка «Глобус», до запрета на турецкую сельхозпродукцию цены практически не повышались. Из этой страны в Северную Осетию поставляли около 40% фруктов и овощей. Ввоз продукции из Турции снизит цены на рынках Владикавказа на 10−15%.

Напомним, что правительство Российской Федерации отменило запрет на поставку сельхозпродукции из Турции. Санкций были приняты в прошлом году, после того, как турецкими военными быт сбит самолет Военно-космических сил России.