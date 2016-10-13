Лозанна, Швейцария, 13 октября, 2016, 20:12 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) выделит 211 национальной ассоциации $4 млрд в ближайшие 10 лет на развитие футбола. Эти данные следуют из «дорожной карты» федерации.

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Кроме того, в течение десяти лет ФИФА потратит до $315 млн на развитие женского футбола, в том числе на создание профессиональных лиг среди женских команд.

«Мы будем инвестировать в игру, в футболистов и в их будущее, мы будем вводить новшества и работать с болельщиками, мы будем принимать большую ответственность за все бизнес — процессы», — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино, отметив, что федерация будет продвигать принцип «футбол доя всех».