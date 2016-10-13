Иваново, 13 октября, 2016, 19:50 — ИА Регнум. Региональный уполномоченный посольства Германии в Москве по Ивановской области Яна Крюгер прибыла с трехдневным рабочим визитом в регион. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Госпожа Крюгер начала визит со встречи с руководством, преподавателями и студентами Шуйского филиала Ивановского государственного университета. На мероприятии были представлены реализуемые филиалом международные образовательные проекты. Особое внимание было уделено программе «ERASMUS+», с помощью которой осуществляется сотрудничество с университетом Фехта (Германия). Главной целью программы является интернационализация учебного процесса, активизация академической мобильности студентов и преподавателей высшей школы. Университет Фехта сотрудничает также с Чеченским государственным университетом и учебными заведениями из Египта, Украины, Косово, Албании, Танзании и Эквадора.

В программе уполномоченного также посещение Государственного музея Палехского искусства и Палехского дом ремесел. Завершающий этап визита приурочен к открытию Дней российско-немецкой дружбы, которое состоится 14 октября в Международном центре образования «Интердом» имени Е. Д. Стасовой. В мероприятии примут участие представители областного отделения Российского фонда мира, школьники, студенты.