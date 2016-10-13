Москва, 13 октября, 2016, 19:49 — ИА Регнум. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне (Швейцария) дисквалифицировал пятерых российских ходоков за использование допинга. Об этом сегодня, 13 октября, сообщает пресс-служба CAS.

Silsor Дисквалификация

Сообщается, что пятеро российских спортивных ходоков — Иван Носков, Эльмира Алембекова, Денис Стрелков, Михаил Ряжков и Вера Соколова — дисквалифицированы на четыре года за применение допинга.

Срок дисквалификации Стрелкова, Соколовой, Ряжкова и Носкова начинается с 15 июля этого года. Все их спортивные результаты за период со 2 июня 2015 года по 15 июля 2015 года аннулируются.

Отстранение Алембековой начинается с 17 июля 2016 года, а также аннулированы ее результаты со 2 по 17 июля 2015 года.