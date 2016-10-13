Белгород, 13 октября, 2016, 19:34 — ИА Регнум. Из бюджета Белгородской области выделены дополнительные средства на приобретение лекарств для жителей области, страдающих сахарным диабетом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, соответствующее распоряжение было подписано 10 октября.

Старость

Дополнительные средства из резервного фонда правительства Белгородской области на бесперебойное и полноценное обеспечение лекарственными препаратами жителей региона, страдающих сахарным диабетом, составят 26 млн 363 тыс. рублей.

Сейчас региональный департамент здравоохранения и социальной защиты населения закупает медикаменты в соответствии с ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Всего для обеспечения медикаментами областных льготников в 2016 году из областного бюджета выделено 140 млн 352 тыс. рублей, из которых для граждан, страдающих сахарным диабетом, были приобретены препараты инсулинового ряда на сумму 39 млн 440 тыс. рублей и таблетированные формы сахароснижающих лекарственных средств на сумму 7 млн 930 тыс. рублей.

В 2016 году число белгородцев, страдающих диабетом, выросло 3732 человека, что потребовало дополнительного финансирования для бесперебойного и полноценного лекарственного обеспечения.