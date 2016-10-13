Екатеринбург, 13 октября, 2016, 19:30 — ИА Регнум. В Свердловской области резко подорожали медицинские маски. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вакцинация

Так, в одной из аптек упаковка с тремя масками в начале октября стоила всего 15 рублей. В понедельник, 10 октября, в той же самой аптеке её соглашались продать только за 18 рублей. А уже 11-го сотрудница аптеки отпускала маски поштучно: девять рублей за единицу.

Во многих других аптеках — тоже резкое подорожание. Корреспонденту ИА REGNUM в одной из них предложили купить упаковку из 10 масок за 80 рубль. При этом аптекарь выразила робкую надежду на то, что скоро цена снизится. Однако уже на следующий день эта же упаковка подорожала до 90 рублей.

И эти цены — не предел. В декабре 2015 — марте 2016-го маски можно было купить по 15 рублей за штуку. Так что в нынешнем сезоне у аптек ещё всё впереди.

Отметим, сейчас на Урале отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. По данным свердловского регионального управления Роспотребнадзора, за период с 3 по 10 октября было зарегистрировано 23,5 тыс. случая заболевания ОРВИ. Это на 3% превышает эпидемический порог, но на 11% ниже предыдущей недели. Частично приостановлен образовательный процесс в двух школах и 41-м дошкольном учреждении. Один детский сад полностью закрыт.

При этом далеко не все эксперты уверены в том, что маска поможет предохраниться от вируса ОРВИ и гриппа, а некоторые и вовсе считают её бесполезной. В Роспотребнадозоре советуют ставить прививку. Эпидемиологи надеются привить 45% жителей Свердловской области. Как отмечает заместитель руководителя управления Андрей Юровских, граждане прививаются активнее, чем в 2015 году. При этом часть граждан имеют возможность привиться бесплатно — только для взрослых поступило 770 тыс. доз.

В некоторых городах уже сообщают о нехватке вакцины Так, по информации газеты «Вечерний Карпинск», местные жители столкнулись с отсутствием препарата. Впрочем, в свердловском Минздраве заверили, что проблема уже решена.

Отметим, некоторые граждане сообщают о проблемах со здоровьем, возникших после прививки. «У нас два человека заболели после вакцинации», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM сотрудница одного из торговых центров Екатеринбурга. В то же время, она отметила, что в основном её коллеги легко перенесли вакцинацию.