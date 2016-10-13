Скопье, 13 октября, 2016, 19:28 — ИА Регнум. Македония до июня 2017 г. продлила чрезвычайное положение, введённое в разгар миграционного кризиса в Европе вдоль границы с Грецией и Сербией, передаёт Daily Mail.

Bundesministerium für Europa, Integration und Äusseres Беженцы на греко-македонской границе. 2015

Решение было принято сегодня парламентом страны. Скопье впервые ввело ЧП на своих южных и северных границах в августе 2015 года сроком на 6 месяцев. С тех пор его несколько раз продлевали.

В прошлом году около 1 миллиона беженцев и мигрантов пересекли территорию балканской страны, чтобы добраться до Северной Европы.

В ноябре 2015 г. власти построили 20-километровый металлический забор вдоль границы с Грецией, чтобы воспрепятствовать нелегальному пересечению.

Более 200 человек застряли в Македонии после того, как в марте был закрыт «балканский маршрут» миграции.