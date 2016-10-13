Москва, 13 октября, 2016, 19:24 — ИА Регнум. Заявление главы МИД Германии Франк-Вальтера Штайнмайера о том, что парламентарии, избранные в Госдуму от Крыма, не могут быть в ПАСЕ, в Госдуме расценили как сюрреализм, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

kremlin.ru Франк-Вальтер Штайнмайер

«Заявление Штайнмайера о том, что «депутаты, которые попали в Думу в силу нарушения прав человека в Крыму», — это уже сюрреализм», — заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»), напомнив, что воссоединение Крыма с Россией произошло после того, как Штайнмайер «не смог обеспечить данные им обещания о конституционном характере смены власти на Украине».

В очередной раз в отношении России применяется политика двойных стандартов, констатировал парламентарий. «Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявляет о том, что в среднесрочной перспективе Россия может возобновить работу в ПАСЕ. Якобы все это «в рамках инициатив по обеспечению мира на Украине». Напомню, что Россию лишили всех полномочий в ПАСЕ в 2014-м. При этом сильно удивились, когда наша делегация больше не появилась. И еще сильнее удивились, когда мы не заплатили 32 млн евро взносов за то, что нам разрешают молча посидеть и послушать гадости в свой адрес», — указал депутат.

«Но на Украине миром и не пахнет. В результате артобстрелов ежедневно гибнут мирные жители на Донбассе и Луганщине. Глава МИД ФРГ говорит: «Россия должна внести свою лепту». Это какой-то цинизм… Для начала заставьте Порошенко начать выполнять условия Минских соглашений», — советует он западным парламентариям.

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что парламентарии, избранные в Госдуму из Крыма, не могут быть в ПАСЕ.

«ПАСЕ в прошлом отреагировала, приостановив права делегации РФ. В моем понимании это означает, что сейчас, после выборов в Думу, депутаты, которые попали в Думу в силу нарушений прав человека в Крыму, не могут найти места для себя в этом парламенте», — сказал он, выступая в ПАСЕ.