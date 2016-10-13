Киев, 13 октября, 2016, 19:18 — ИА Регнум.



mil.gov.ua Степан Полторак

Украина продолжает реформу ВСУ. Основной акцент в реформе делается на украинском военно-промышленном комплексе, мотивированных контрактинках и международной помощи. Об этом 13 октября во время общения с прессой заявил министр обороны Степан Полторак, передает ИА REGNUM.

По его словам, 95% материальной помощи США поступает в Минобороны. При этом объемы иностранной военной помощи будут увеличены.

«Материальная помощь, которая прибывает из США, 95% прибывает в Минобороны. И она прибывает в ВСУ. Она сразу берется на учет, осуществляется перераспределение техники, имущества, по всем воинским частям. Ее использует личный состав. В Польше во время саммита Украина-НАТО мы получили комплексный пакет помощи, который предусматривает четыре основных направления: укрепление обороноспособности нашей страны, предоставление помощи в проведении реформах, построение логистической системы и развитие военно-промышленного комплекса. После принятия такого комплексного пакета помощи Украиной, количество помощи от наших партнеров будет увеличена», — прогнозирует Полторак.

Он призвал украинский народ рассчитывать в войне с внешним агрессором только на собственные силы и ВСУ.

«Но у меня есть убеждение, нам надо научиться жить по своим силам и рассчитывать на свои силы. Тогда у нас все будет хорошо. Честно говоря, мне не очень приятно, когда мне задают вопросы: «А чем нам помогут?». Мы ждем помощи от всего мира. Мы должны сами работать, чтобы страна была богатой и состоятельной. Тогда у нас все будет хорошо», — сказал Полторак.

Он сообщил, что ВСУ располагает серьезными образцами вооружений, которые в 2015 году остановили продвижение противника в Донбассе.

«Чем угодно можно дома остановить мужа, когда он идет пить водку в бар. А остановить миллионную «российскую армию» с ядерным потенциалом, чем попало невозможно. Это по первому вопросу. У нас достаточно оружия, в том числе современного и нового, чтобы решить задачи, которые стоят перед вооруженными силами», — заверил Полторак.

Министр признал, что военный бюджет Минобороны не позволяет закупать современные вооружения, которые производит отечественный ВПК.

«Второй вопрос относительно продажи (современных вооружений) за границу. Минобороны не торгует оружием и не продает. Это первое. И второе, у нас есть бюджет Министерства обороны. Этот бюджет дает нам возможность на следующий год потратить на закупку вооружений 12 млрд грн (465 млн долл). Возможности военно-промышленного комплекса немного больше чем наши возможности закупать эту технику. Поэтому та техника, которую мы не можем купить, на которую нам не хватает финансирования и которой у нас в принципе достаточно… Так, к примеру, танками у нас подразделения укомплектованы на 100%. Кроме того, созданы резервы для разворачивания других подразделений и корпусов. Поэтому есть возможность продавать — это поступления в бюджет. Думаю, что тут ничего страшного нет», — считает он.

Полторак признал, что из-за демобилизации шестой волны призыва в ВСУ, появился некомплект в личном составе, но на боеготовность войск это не влияет.

«Мы очень быстро учимся. Мы научились воевать. Я горжусь тем, что нам удалось остановить врага там, где он сейчас находится. Армия перестраивается, армия реформируется. На сегодняшнем этапе у нас много задач… Есть мнение о том, что трудно делать реформу во время войны. Её сложно делать, но это единственное время, когда реформу можно сделать, потому то это как оголенный нерв — мы видим проблемы, мы видим над чем надо работать. В этом году мы призвали на службу по контракту более чем 57 тыс военных. Каждый месяц мы призываем от 5 до 7 (сотен). В прошлом году это была цифра 200−300 в месяц. Разница есть. Если в начале войны мы были вынуждены после мобилизации личного состава сразу в большинстве случаев отправлять их на фронт, потому что не было людей, то сейчас даже контрактники которые подписывают контракт, сначала отбывают в учебные центры, где определяется их профессиональная способность и опыт. Те, кто не имеет опыта, проходит обучение, и только потом идет к военной части. Мы только за этот год смогли решить многие вопросы относительно профессионализации. Так же я слышу часто, что есть большой некомплект. Я хотел бы успокоить, некомплект есть, но ситуация контролируется. Некомплект есть, потому что у нас идет процесс перехода армии от старой к профессиональной армии. На боевую способность ВСУ это не влияет. Уверен, что набрав войско людей, которые высоко мотивированы и после определенного обучения мы получим профессиональную армию. Это касается не только солдат, но и сержантов, это касается офицеров и генералов», — подчеркнул Полторак.

Министр напомнил, что реформа ВСУ закончится к 2020 году. «По плану реформу Минобороны планируют завершить до 2018 года, а в целом ВСУ — до 2020 года. Этого времени хватит. Качественные реформы Минобороны можно провести только в том случае, если параллельно проводить реформы в экономике и военно-промышленном комплексе. Тогда нам точно все удастся», — сказал военный.

В то же время он признал, что в первые годы войны в Донбассе ВСУ, которые комплектовались добровольцами, сделали много ошибок.

«С первого дня агрессии тысячи, десятки тысяч людей стали в строй. Через волну мобилизации прошло более 200 тыс. человек. Десятки тысяч людей поднялись и пошли добровольцами защищать свою страну. И еще больше пришли им на помощь, это наши волонтеры, которые рядом с первого дня вместе с нами. Они делали все, чтобы мы чувствовали тепло и заботу людей. Прошло время, и к сожалению, многие из нас, защищая страну, отдали самое дорогое, что у него было, это здоровье, а немного более 2 тыс. человек отдали жизни… Нам очень было трудно с первого дня, потому что, к сожалению, так складывалось в нашей истории, что было сделано очень много ошибок. Мы потеряли много времени. К сожалению, нам не хватало патриотизма и 20 лет, чтобы построить такую армию, которая была способна защитить народ Украины», — добавил Полторак.

Он заверил, что сегодня в Донбассе нет угрозы потери населенных пунктов. «За 2,5 года войны мы научились просчитывать все угрозы и риски. Что касается Станицы Луганской, части и подразделения, опорные пункты, которые находятся в этом районе, обеспечивают полностью вооруженные силы и готовы адекватно реагировать на угрозы. Никакой угрозы потери ни территорий, ни населенных пунктов нет», — уточнил Полторак.

По его словам, командование ВСУ еще не приняло решения об отводе войск из района Станицы Луганской (Луганщина). «По Станице Луганской у нас, к сожалению, были обстрелы последний раз интенсивные 6-го октября. Тогда было принято решение о прекращении отведения 9 октября. К сожалению, вчера ночью было пять обстрелов. На сегодня принимается решение о дальнейшем отводе или не отводе в Станице Луганской. Главное условие, при котором мы будем отводить подразделения — это полное прекращение огня на этом участке в течение семи дней и постоянный мониторинг миссии ОБСЕ», — подытожил Полторак.

Напомним, ранее Госконцерн «Укроборонпром» передал Минобороны 20 модернизированных военных вертолетов. При этом Киевский бронетанковый завод до конца 2016 г. по гособоронзаказу поставит в ВСУ 40 новых БТР-3.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в районе Золотого (Луганщина) ВСУ и ВС ЛНР провели первое за время войны в Донбассе разведение сил и средств. 7 октября в районе населенного пункта Петровское (Донетчина) также был проведен развод сил. Подразделения противоборствующих сторон отошли в тыловые районы на 2 км от ранее занимаемых позиций.