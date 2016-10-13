Вологда, 13 октября, 2016, 19:16 — ИА Регнум. Сегодня новый полпред главы государстве на Северо-Западе Николай Цуканов впервые посетил Вологодчину. В рамках своего визита он осмотрел дома для переселенцев из ветхого и аварийного, узнал о системе образования региона и провел совещание на тему дорожного строительства и ремонтов, передает корреспондент ИА REGNUM.

putnik Флаг Вологды

Интерес полномочного представителя главы государства в СЗФО к проблеме переселения граждан из ветхого и аварийного жилья объясняется тем, что в федеральном округе у многих регионов существуют серьезные проблемы со строительством квартир для переселенцев. Николаю Цуканову рассказали о том, как реализуется программа переселения на Вологодчине.

Так, до конца этого года новые квартиры получат 2 604 жителя области из 298 аварийных домов, а до 1 сентября 2017 года под расселение попадут еще 3173 человек и 351 дома. Отметил полномочный представитель президента региональные успехи в сфере образования. За последние несколько лет на Вологодчине было дополнительно создано порядка десяти тысяч мест в детских садах, реконструировано восемь школ, модернизирована система профессионального обучения, появились на базе колледжей и техникумов более десятка ресурсных центров.

«Видно, как качественно выстроена вся система образовательных учреждений в регионе. Мы собираемся проводить выездные совещания с губернаторами в тех регионах, где есть определенные успехи в той или иной сфере. Необходимо транслировать успешный опыт регионов по всему федеральному округу, по всей стране. В Вологодской области, думаю, будет проведено специальное совещание, посвященное развитию образования», — цитирует корреспондент ИА REGNUM Николая Цуканова.

Также в ходе визита Николай Цуканов поддержал инициативы Вологодской области, касающиеся развития дорожно-транспортной сети. Речь идет о строительстве моста через Шексну в Череповце и завершения работ по строительству объезда областной столицы. В частности, полпред пообещал выйти в Минтранс с просьбой о выделении Вологодчине 300 млн рублей на выкуп земли на территории, через которую пойдет объездная дорога. В конце своего визита полпред, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о том, что его нынешний заместитель, череповчанин Андрей Травников, планирует в скором времени покинуть свой пост и планирует стать новым мэром Вологды.

«Андрей Травников — большой профессионал. У нас с ним состоялся разговор, в котором мой зам действительно подтвердил, что хочет попробовать себя в роли мэра Вологды, если, конечно, его кандидатуру поддержать городские депутаты. Замечу, что полпредству будет не хватать Андрея Александровича, но нужно уважать его решение», — цитирует корреспондент ИА REGNUM Николая Цуканова.

Напомним, что прежний глава Вологды Евгений Шулепов оставил свое место после того, как его избрали в Госдуму. В настоящий момент открыт конкурс на замещение должности мэра Вологды. Прием документов будет проходить до 20 октября. А окончательное решение комиссия, созданная на паритетных началах городской думой и губернатором области, вынесет 31 октября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце сентября из числа городских депутатов выбрали главу Вологды — Юрия Сапожникова. А вот вакансия мэра, который будет являться сити-менеджером, пока свободна.