Москва, 13 октября, 2016, 19:03 — ИА Регнум. Россия и Индия 15 октября подпишут договор о поставке индийским вооруженным силам зенитной ракетной системы большой дальности С-400 «Триумф», сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

mil.ru ЗРК С-400

По его словам, в финале российско-индийских переговоров будет подписано соглашение о закупке Индией зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», а также некоторые другие документы, часть которых будет подписана в закрытом формате. Детали и масштабы соглашения Ушаков обещал раскрыть после подписания документа.

Кроме того, стороны собираются оформить соглашения о производстве для ВМС Индии нескольких фрегатов проекта 11 356, и учреждении совместной индийско-российской компании по производству вертолетов Ка-226Т.

Помимо этого, российский президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам переговоров примут совместное заявление, которое отразит общность взглядов двух стран на пути решения некоторых вопросов международной политики.

Напомним, ЗРК ПВО С-400 «Триумф» является зенитной ракетной системой большой дальности. Она принята на вооружение российской армии в 2007 году. С-400 «Триумф» способна уничтожать аэродинамические цели типа самолетов или крылатых ракет на дальности до 400 км, а на дистанции 60 км позволяет сбивать межконтинентальные баллистические ракеты.