Рига, 13 октября, 2016, 19:01 — ИА Регнум.



latvia.mid.ru Представители посольства России возлагают венки к памятнику воинам-освободителям Риги

Сегодня, 13 октября, в Риге у монумента Освободителям города от немецко-фашистских захватчиков, состоялась церемония возложения венков и цветов в честь 72-й годовщины освобождения латвийской столицы от гитлеровской оккупации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В мероприятии приняли участие представители посольства РФ в Латвии, а также потомки тех, чьи родственники погибли в Великую Отечественную войну. Многие принесли с собой фотографии близких.

Напомним, Рига была оккупирована фашистами через неделю после начала войны. Освободить город от захватчиков удалось лишь спустя 3 года. Всего в боях за Латвию погибло более 150 000 советских воинов.