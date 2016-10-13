Лондон, 13 октября, 2016, 19:00 — ИА Регнум. После референдума о выходе из состава ЕС в Великобритании растёт число преступлений на этно-религиозной почве, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рисунки на асфальте

По статистике британской полиции, количество ксенофобских нападений в июле на 41% выше аналогичного периода предыдущего года.

В июле 2015 г. совершено 4 тысячи расистских преступлений, в июле 2016 г. — 5500. К ним причисляются телесные атаки против граждан из других стран ЕС, а также британских мусульман и представителей других меньшинств.

В августе подобные виды насилия пошли на спад, но остались на уровне выше до референдума по Brexit.

Напомним, 23 июня в Соединённом Королевстве состоялся референдум, на котором большинство британцев (52%) поддержали выход своей страны из состава Европейского союза.