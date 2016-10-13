Владимир, 13 октября, 2016, 18:58 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Владимирской области начало доследственную проверку по фактам выявления у двух людей ботулизма, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось, что заболевание могли вызвать малосольные огурцы, произведенные ООО «Меленковский консервный завод».

publicdomainpictures.net Консервированные огурцы

«Организована доследственная проверка по информациям, размещенным в федеральных и региональных СМИ о факте выявления у двух граждан токсического инфекционного заболевания при возможном употреблении продукции ООО «Меленковский консервный завод», — говорится в сообщении пресс-службы.

Работа ведется совместно со специалистами управления Роспотребнадзора. После проведения всех необходимый мероприятий будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 октября Роспотребнадзор заявил об изъятии из оборота овощных консервов «Огурцы малосольные бочковые» производства «Меленковский консервный завод» из-за зафиксированных случаев заболевания ботулизмом.

Ботулизм вызывает микроб, который вырабатывает в организме человека яд — ботулотоксин, способный вызвать паралич мышц.