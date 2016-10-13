Рига, 13 октября, 2016, 18:46 — ИА Регнум.



Больничная палата

Квоты на оплату некоторых государственных услуг закончились не только в региональных больницах, но и в Детской больнице Риги. Бесплатные консультации окулиста или психиатра, в 2016 году больше не доступны, также как и услуги амбулаторной хирургии, что приводит к совершенно диким случаям в латвийских медучреждениях, сообщает портал Rus.tvnet.lv. Так, 12-летнему мальчику с гнойной раной больничный персонал посоветовал подождать до 25 октября, когда можно будет записаться на операцию в 2017 году.

Как стало известно, неправильно срезанная кутикула постепенно начала гноиться, и большой палец мальчика болел так сильно, что он даже не смог надеть обувь. Семейный врач в Саулкрастах, а семья уже какое-то время живет в Риге. Мать повезла ребенка в Детскую больницу, но в регистратуре заявили, что записаться на операцию невозможно. «В этом году больше нельзя, а это было 6 сентября. Сказали, звоните 25 октября — тогда откроют запись на следующий год», — рассказала мать ребенка.

В Детской больнице пояснили — так как ситуация не была острой и жизни ребенка ничего не угрожало, врач, после осмотра, отправил родителей в приемную, чтобы записаться на процедуру в другой раз.

Также медики пояснили, что если есть необходимость получить платную процедуру, с общей анестезией это будет стоить 185 евро, а с местной — 40 евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии практически закончились медицинские квоты, в связи с этим большая часть населения может до конца 2016 года остаться без доступа к медуслугам, которые оплачивает государство, предупреждает Латвийское общество больниц (ЛОБ). В 75% больниц находящихся за пределами Риги, оплачиваемые государством услуги недоступны уже с сентября. Как сообщили в Латвийском обществе больниц, те, кто нуждается я медицинской помощи, должны оплачивать лечение сами, ждать несколько месяцев в очереди, или искать медучреждения, где квоты еще не исчерпаны.