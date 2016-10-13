Вильнюс, 13 октября, 2016, 18:43 — ИА Регнум. Представители литовских должностных лиц уверены, что бюджет следующего года в Литве должна планировать новая власть, сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 октября, в профсоюзах сотрудников полиции.

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По их утверждению, «политики нового поколения должны уделять внутренней безопасности страны не меньше внимания, чем обороне края».

Опубликованный проект государственного бюджета на 2017 год, по словам Национального объединения профсоюзов должностных лиц, подготовлен безответственно, не оценены угрозы, возникающие для внутренней безопасности страны. Глава Национального объединения профсоюзов должностных лиц Владимир Банель говорит, что внутренняя безопасность страны должна считаться приоритетом как при принятии правовых актов, так и при планировании бюджета.

Представители должностных лиц утверждают, что как правительство, так и Министерство внутренних дел и подвластные ему учреждения должны ответственно представить реальную потребность в средствах, которая необходима для обеспечения безопасности общества и повышения конкурентоспособности профессии должностных лиц.

«В свою очередь Министерство внутренних дел и подвластные ему учреждения, кажется, играют в игру — сколько дадут, столько и хватит. Из года в год министерство представляет исключительно минимальные и максимальные потребности. Практика показала, что, в конце концов, выделяемое финансирование еще меньше минимального. Мы обязаны представить только реальные потребности в финансировании», — уверен Банель.

Представители Национального объединения профсоюзов должностных лиц утверждают, что привести дела в порядок с помощью внутренних ресурсов просто невозможно. «Что бы ни говорило, например, начальство полиции, я уверен, что одних только внутренних ресурсов будет недостаточно. Конечно, всегда можно еще больше сократить число сотрудников, закрыть отделения», — говорит Банель. Приоритеты Национального объединения профсоюзов должностных лиц, по его словам, остаются прежними — повышение зарплат должностным лицам, то есть последовательное «Осуществление программы 1000», обеспечение необходимым для работы оборудованием, обучение, обеспечение безопасной рабочей среды. Эти сферы считаются приоритетными во многих странах ЕС.

«Это реальная потребность правоохранительной системы, без которой должностные лица не могут эффективно выполнять свои функции. Из-за нехватки средств, попытки выкрутиться с помощью внутренних ресурсов мы и сталкиваемся с не всегда эффективными переменами в полиции. В других службах начала реальных перемен вообще не видно. Сотрудники должны довольствоваться неконкурентоспособными зарплатами, тяжелыми условиями работы. Некоторым их них зарплата повышена, но за нее еще нужно отработать сверхурочными или другими способами. Неудивительно, почему сотрудники сами покидают службу», — говорит Банель.

Премьер Альгирдас Буткявичюс еще в начале 2016 года обещал, что начинающие сотрудники уже летом этого года должны заработать и заработают как минимум 600−700 евро. По данным Национального объединения профсоюзов должностных лиц, процесс повышения зарплат застревает. Программу 1000» начали осуществлять только в полиции, и то после того, как повысили нагрузку для сотрудников. В других службах далеко не все сотрудники низшего и среднего звена получают такую зарплату.

Национальное объединение профсоюзов должностных лиц до сих пор не получило ни от правительства, ни от Министерства внутренних дел ответа на обращение по поводу осуществления программы по повешению зарплат должностным лицам и причин ее застревания, которое было представлено в середине сентября. Профсоюзы просили представить подробную информацию о том, как правительству удается выполнять свои обязательства повысить зарплату полицейским, пожарным и другим сотрудникам внутренней службы.