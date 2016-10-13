Брянск, 13 октября, 2016, 18:41 — ИА Регнум. Арбитражный суд Брянской области обязал учредителя издания «БрянскToday» выплатить поставщику нефтепродуктов ООО «Фазис-Брянск» 2,2 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы суда. Истцу удалось доказать, что в публикации «В Брянске «Роснефть» теряет передовые позиции?» журналисты опубликовали недостоверные сведения.

Юдель Пэн. За газетой. 1914

Суд согласился с истцом в том, что из-за публикации издании компания недополучила 2,167 млн рублей. Таким образом, СМИ должно возместить своему оппоненту упущенную выгоду. Кроме того, издание должно в течение 10 дней опубликовать опровержение.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящий суд.