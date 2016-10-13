Вильнюс, 13 октября, 2016, 18:39 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Линас Линкявичюс сегодня, 13 октября, встретился с новым послом Финляндии в Литве Кристером Густафом Михельссоном и обсудил с ним актуальные вопросы двусторонних отношений, вопросы укрепления сотрудничества в сферах региональной, энергетической безопасности, обороны и других, сообщили ИА REGNUM в МИД Литвы.

gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

«Мы близкие по региону соседи, Финляндия является важным партнером Литвы. Для развития двусторонних отношений имеет значение предстоящий официальный визит президента Литвы Дали Грибаускайте в Финляндию», — сказал Линкявичюс.

Сотрудничество с Финляндией становится особенно важным, по словам литовского дипломата, в стремлении укрепить безопасность региона, создать и использовать преимущества регионального газового рынка, развивать проекты транспортной инфраструктуры.

«Министр также выразил беспокойство по поводу АЭС, строящейся в Белоруссии на границе с ЕС, обратил внимание на отрицательное воздействие газопровода Nord Stream 2 на энергетическую безопасность ЕС», — говорится в заявлении МИД Литвы.

На встрече также было обсуждено сотрудничеств в ЕС, международные угрозы, ситуация в Сирии, отношения с Россией.

Новый посол Финляндии вручил верительные грамоты президенту Литвы 6 октября.