Ярославль, 13 октября, 2016, 18:38 — ИА Регнум. Представители общественности, выступающие за сохранение исторического облика центра Ярославля, не попали в состав создаваемого Градостроительного совета Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель ярославского отделения ВООПиК, доктор исторических наук, член Общественной палаты Ярославля Виктория Марасанова.

ИА REGNUM строительство здания гостиницы в историческом центре Ярославля

«Сегодня на совещании в муниципалитете Ярославля был озвучен состав Градостроительного совета, который в ближайшее время должен быть утвержден мэром города. В него попали чиновники городских, областных и федеральных органов власти, которые по долгу службу и так имеют отношение к градостроительству. Общественная палата предлагала включить в этот орган неравнодушных людей, реставраторов, градозащитников, экспертов: Юрия Аврутова, Вячеслава Сафронова, Любовь Васильеву, Ольгу Мазанову, Николая Дутова. Но никого из них не включили в этот орган. Туда попали архитекторы, которые известны как авторы проектов точечной застройки, в том числе жилого дома у храма Николы Мокрого, гостиницы «Ибис» в зоне Юнеско, здания во дворе Вознесенских казарм, проект жилого квартала рядом с усадьбой Коковцевых. Все это проекты «из стекла и бетона», которые вызывали неоднозначные оценки. Мы говорили о том, что Градостроительный совет необходим как консультативный орган. Чтобы туда пришли чиновники и услышали разные мнения о возможном изменении облика города. Но по составу людей мы видим, что мнение будет одно», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Виктория Марасанова.

По словам Виктории Марасановой, члены общественной палаты еще раз направят свои предложения по включению в состав совета градозащитников. Градостроительный совет руководство мэрии Ярославля обещало создать более года назад, но до сих пор орган так и не утвержден. Скандалы вокруг разрушения и искажения памятников культурного наследия, строительства в историческом центре Ярославля возникают регулярно.