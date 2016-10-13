Ставрополь, 13 октября, 2016, 18:36 — ИА Регнум.



Беглец

В Ставропольском крае живыми и невредимыми найдены двое подростков, сбежавших 9 октября из детского дома города Ессентуки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении полиции.

Оказалось, что подростки успели убежать в другой район Ставрополья, где скрывались от полиции до наступления холодов.

Все это время дети навещали своих родственников и знакомых. Когда они пришли к бабушке одного из мальчиков в поселке Вин-Сады города Пятигорска, женщина сама сообщила об этом в полицию.

В МВД отметили, что на подростков никто не нападал, никто им не угрожал, ничего плохого с ними не случилось. При этом, с ними поговорили полицейские и объяснили опасность таких побегов.

Сейчас дети уже переданы обратно в детский дом Ессентуков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14-летний Даниил и 13-летний Дмитрий ушли 9 октября и пропали без вести. К делу подключились правоохранительные органы и волонтеры. Их ориентировки были разосланы по всему краю.

Поиски в Ессентуках не дали никакого результата. Пока искали мальчиков, опросили десятки человек, которые когда-либо контактировали с беглецами.

Сейчас проверка по факту побега продолжается. Следствие выясняет, не совершали ли противоправных действий сами сбежавшие подростки, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.