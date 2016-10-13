Тель-Авив, Израиль, 13 октября, 2016, 18:35 — ИА Регнум.

Служба безопасности Израиля Шин-Бет обвинила трёх израильтян арабского происхождения в действиях под эгидой «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт ABC News. По данным спецслужб, они пытались поджечь футбольный стадион, заниматься контрабандой оружия из Западного берега реки Иордан и пересечь границу Сирии, чтобы присоединиться к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Шин-Бет сообщает, что подозреваемые планировали поджог стадиона в своей деревни, чтобы помешать выступить одной певице на мусульманский праздник, что они рассматривали как недопустимый акт.

Подозреваемые начали рыть тоннель, чтобы добраться до Западного берега и перебрасывать оружие в Израиль для борьбы с «неверными».

Агентство безопасности отмечает, что один из подозреваемых даже построил дельтаплан, чтобы попытаться долететь до соседней Сирии.

Обвинения подозреваемым были предъявлены 13 октября, добавляет Шин-Бет.