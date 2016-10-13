Нью-Йорк, США, 13 октября, 2016, 18:33 — ИА Регнум. Бывший глава правительства Португалии Антониу Гутерриш назначен генеральным секретарем ООН на заседании Генеральной ассамблеи, сообщает официальный сайт Организации объединенных наций.

United States Mission Geneva Антониу Гутерриш

Антониу Мануэл ди Оливейра Гутерреш приступит к исполнению обязанностей генерального секретаря с 1 января 2017 года, а его полномочия истекут 31 декабря 2021 года. Бывший премьер Португалии станет девятым генсеком ООН. Его предшественником на этом посту с 2007 года является представитель Южной Кореи Пан Ги Мун.

Генеральная ассамблея приняла резолюцию о назначении Антониу Гутерриша без голосования.

Антониу Мануэл ди Оливейра Гутерреш — известный в Португалии политик. С 1992 по 2002 годы он занимал пост генерального секретаря Социалистической партии Португалии. С 1995 по 2002 гг. являлся премьер-министром Португальской республики, а в 2005 году начал работать в качестве Верховного комиссара ООН по делам беженцев, покинув этот пост в 2015 году. С 7 апреля 2016 года Антониу Гутерриш является государственным советником Португалии.

Бывший португальский премьер-министр ранее заявил, что заняв пост генсека ООН, намерен бороться с бюрократизацией международной организации, планирует достичь реальных результатов, а также противостоять стороннему давлению.