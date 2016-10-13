Генассамблея утвердила Антониу Гутерриша генеральным секретарем ООН
Нью-Йорк, США, 13 октября, 2016, 18:33 — ИА Регнум. Бывший глава правительства Португалии Антониу Гутерриш назначен генеральным секретарем ООН на заседании Генеральной ассамблеи, сообщает официальный сайт Организации объединенных наций.
Антониу Мануэл ди Оливейра Гутерреш приступит к исполнению обязанностей генерального секретаря с 1 января 2017 года, а его полномочия истекут 31 декабря 2021 года. Бывший премьер Португалии станет девятым генсеком ООН. Его предшественником на этом посту с 2007 года является представитель Южной Кореи Пан Ги Мун.
Генеральная ассамблея приняла резолюцию о назначении Антониу Гутерриша без голосования.
Антониу Мануэл ди Оливейра Гутерреш — известный в Португалии политик. С 1992 по 2002 годы он занимал пост генерального секретаря Социалистической партии Португалии. С 1995 по 2002 гг. являлся премьер-министром Португальской республики, а в 2005 году начал работать в качестве Верховного комиссара ООН по делам беженцев, покинув этот пост в 2015 году. С 7 апреля 2016 года Антониу Гутерриш является государственным советником Португалии.
Бывший португальский премьер-министр ранее заявил, что заняв пост генсека ООН, намерен бороться с бюрократизацией международной организации, планирует достичь реальных результатов, а также противостоять стороннему давлению.