Владимир, 13 октября, 2016, 18:20 — ИА Регнум. В 2017—2019 годах во Владимирской области в реестр капитального ремонта будет включен 1741 дом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, почти 104 тысячи жителей смогут улучшить свои жилищные условия.

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Финансирование программы капитального ремонта за три года составит почти 4 млрд рублей. Так, в 2017 году потратить планируют 928 млн рублей, в 2018 году — 1,1 млн рублей. Рекордную сумму намереваются потратить в 2019 году — почти 2,2 млрд рублей. Всего из этих денег на капитальный ремонт во Владимире хотят отдать 800 млн рублей.

«Самыми распространенными видами работ останутся ремонты крыш, внутридомовых инженерных систем и лифтового оборудования», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что многие жители региона недовольны тем, как тратятся деньги, собранные на капитальный ремонт. Также претензии высказывают активисты Общероссийского народного фронта. В декабре 2017 года в пресс-службе ОНФ рассказали о том, при проверке 27 домов в Коврове, Владимире и Суздале в трех домах общественники нашли грубейшие нарушения.

К слову, областные власти работают над усилением контроля за подрядчиками. Ранее владимирские депутаты одобрили поправки в региональный закон, согласно которым с подрядчиков, выполняющих капремонт, будет браться задаток. Деньги будут возвращены предприятиям в случае, если к качеству и срокам не будет претензий. Если же претензии будут, то деньги будут использоваться для выплаты штрафов и пени.