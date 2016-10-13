Салехард, 13 октября, 2016, 18:13 — ИА Регнум. Для нормального развития оленеводческой отрасли в Ямало-Ненецком округе поголовье нуждается в регулировании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

U.S. Fish and Wildlife Service Северный олень

В ямальской Аксарке 12 октября тундровики обсуждали развитие оленеводческой отрасли Приуральского района ЯНАО в современных условиях и вносили предложения в «дорожную карту» по развитию оленеводства, рассчитанную до 2020 года.

Сегодня наблюдается все больший диссонанс между количеством поголовья оленей и кормовой базой. Регулятором численности животных начинает выступать сама природа: падеж, бескормица, сибирская язва. Ягельные пастбища не успевают восстанавливаться, и не редкостью стало каслание по моровым местам.

По расчетам ученых, на восстановление выбитых лишайниковых пастбищ потребуется не менее 50 лет при полном прекращении выпаса. Деградация растительного покрова способствовала формированию песчаных обнажений, площадь которых на полуострове сейчас составляет в среднем около 5,5% площади суши, что сравнимо с площадью озер, а местами достигает 19%.

Напомним, на сегодня в ЯНАО 700 тыс. оленей. Как утверждают в правительстве региона, природная кормовая база рассчитана на 400 тыс. голов. Руководитель оленеводческой общины «Вы-тер» Николай Вылко отметил, что ежегодно на комплексах забивается 5−7% поголовья, тогда как прирост стада составляет около 20%. Именно такое количество ежегодно забивают в оленеводческих хозяйствах Республики Коми, при значительно меньшем поголовье оленей, что связано с традиционной ориентацией коми на товарное производство оленей.

По мнению тундровиков, ямальцам нужно приглядеться к опыту соседей: «Это, прежде всего, создание дополнительных комплексов по приему и переработке оленсырья, формирование гибкой ценовой политики по приему оленины, самоконтроль и личная ответственность каждого оленевода при соблюдении маршрутов и графиков касланий. Показателен опыт убойно-заготвительного комплекса в Паюте. Но комплексов таких должно быть больше. Только Приуралье нуждается, как минимум, еще в двух таких пунктах. Модернизация комплекса в Белоярске и строительство нового в районе Пунг-Ю позволит разгрузить пастбища, а обоснованные расчеты с оленеводами за сдачу мяса позволят повысить их уровень доходов».

Также тундровики внесли предложения в проект федерального закона «О развитии Арктической зоны РФ» о повышение цены на приемку мяса высшей категории до 240 рублей с одновременным понижением цены на вторую категорию до 90−100 рублей. Тундровики говорят, чем меньше поголовье, тем выше упитанность конкретного животного. На данный момент, вес среднестатистического оленя стал ниже 50 килограммов. Из-за этого падает категория мяса и его стоимость. Михаил Окотэтто — руководитель общины «Илебц» заметил в интервью телекомпании «Ямал-Регион»: «Зачем им пасти, сдавать и тащить двести оленей на убой, когда лучше сто? Лучше сдать сто голов, а вес тот же будет. Или двести тощих».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство ЯНАО планирует увеличить забой оленей в этом году на 250 тыс. голов. Правительство Ямала пока не решило вопрос субсидий за оленину сверх лимита. Окончательное решен обещано выработать в этом месяце. Отметим, что оленина принимается хозяйствами по 190 рублей за килограмм, без лап — 170 рублей меньше. За оленя порядка 100 килограммов обычно получается около 19 тыс. рублей.

Но не все оленеводы согласны на увеличение забоя. Те, у кого небольшие стада, переживают, что останутся не у дел и потеряют промысел, переданный отцами и дедами.