Москва, 13 октября, 2016, 18:04 — ИА Регнум.



pixabay.com Доллар

Главный тренд этой недели на мировых рынках — усиление доллара. Индекс доллара к корзине мировых валют DXY поднялся до 98,13, что является максимумом за семь месяцев. В последние недели рынки почти полностью утвердились во мнении, что до конца года ФРС США поднимет ключевую ставку. Соответственно, доллар на фоне проблем и стимулирующих политик Центробанков других развитых стран (Евросоюза, Великобритании, Японии) вновь в фаворитах у инвесторов.

Для активных действий у ФРС сейчас есть все основания. Ключевые макроэкономические параметры — ВВП, промышленное производство, безработица и продажи домов — достигли целевых значений, инфляция находится под контролем (это должна подтвердить статистика по индексу потребительских цен на следующей неделе). Если медлить сейчас, то это может привести к негативным последствиям в будущем. Большинство членов ФРС склоняется именно к такой точке зрения, что подтверждают протоколы сентябрьского заседания Федрезерва, опубликованные на этой неделе.

ФРС имеет возможность поднять ставку уже на ближайшем заседании 2 ноября. Для властей США это нежелательно, так как может возникнуть повышенная волатильность на рынках перед президентскими выборами. С другой стороны, ФРС США — формально независимая организация, поэтому чиновникам регулятора нужно будет дать экономическое обоснование переноса подъёма ставки на декабрь, в то время как все экономические показатели в норме.

На наш взгляд, ставка будет поднята ФРС США на 0,25% 14 декабря. По крайней мере, это было бы красиво. Напомним, предыдущий подъём ставки произошёл 16 декабря прошлого года (впервые за 10 лет!). Повышение раз в год даст рынкам ориентир, на какие темпы ужесточения денежно-кредитной политики им стоит ориентироваться в будущем. Прошлая фаза подъёма ставок в 2004—2006 годах с 1% до 5,25% была более быстрой и в итоге привела к ипотечному кризису 2008 года. Сейчас ФРС будет действовать более осмотрительно и без спешки.