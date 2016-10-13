Ярославль, 13 октября, 2016, 18:01 — ИА Регнум. Три депутата муниципалитета Ярославля лишились своих постов в предприятиях, подконтрольных городу, после прихода новой администрации во главе с Владимиром Слепцовым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в органах городской власти.

city-yaroslavl.ru заседание муниципалитета Ярославля

По информации источника, от должностей освобождены Ярослав Юдин, Андрей Лихачев и Сергей Тюрин.

Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердил Ярослав Юдин, занимавший пост в МУП «Центр» (один из городских рынков). По словам последнего, причиной увольнения стала реорганизация предприятия.

«Я действительно перестал работать в муниципальном унитарном предприятии «Центр». Причина — реорганизация. На планерке в мэрии сообщили, что в связи с грядущей реогранизацией предприятий-рынков нужна максимальная оптимизация», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Ярослав Юдин.

Андрей Лихачев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сказал, что в МУП «Центр» и не работал (хотя на официальном сайте мэрии указана его должность как директора по развитию этого предприятия), а в мэрии корреспонденту ИА REGNUM не смогли не подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Первым своего поста лишился другой муниципальный депутат — Сергей Тюрин, занимавший должность директора МБУ «Горзеленхозстрой». Впрочем, произошло ли данное увольнение официально, также неясно. Между тем предприятием уже руководит другой человек.

При этом некоторые депутаты пока продолжают занимать руководящие посты в муниципальных предприятиях. В частности, на своей должности остается коммерческий директор ОП «Рынок Ленинского района» Роман Сукнев, директор ОАО «Возрождение» Евгений Мясников. Также продолжает работу в должности директора МАУ «Дирекция спортивных сооружений» города Ярославля депутат муниципалитета Александр Черепанин. Его коллега Валерий Байло остается первым заместителем директора АО «Яргорэлектротранс».

Не все представители депутатского корпуса Ярославля считают такое положение вещей правильным. По мнению председателя фракции «Справедливая Россия» в муниципалитете Ярославля Анатолия Каширина, работа в муниципальных предприятиях негативно сказывается на политических принципах.

«То, что депутаты, получив депутатские мандаты, пошли работать в МУПы, это не совсем правильно. Например, руководитель одной из оппозиционных фракций, начав работать в предприятии, которое принадлежит городу, перестал быть оппозиционным лидером. Это один из методов власти: людям предлагается трудоустройство в обмен на лояльность», — считает Анатолий Каширин.