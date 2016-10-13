Банги, 13 октября, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Члены состоящей преимущественно из мусульман группы мятежников «Селека» напали на северный город в Центральноафриканской Республике (ЦАР), со ссылкой на миротворцев ООН передаёт The Associated Press. Погибли по меньшей мере 13 гражданских лиц и ранен ещё 41 человек.

hdptcar В Центральноафриканской Республике

Международные силы отразили нападение в Кага-Бандоро, в котором погибли от 10 до 15 боевиков, говорит представитель ООН Реннер Онана.

Конфликт в ЦАР вспыхнул в 2013 году, когда «Селека» свергла христианского президента. Это привело к установлению жёсткого правления, а повстанцы совершили массовые расправы. Когда их лидер оставил власть, последовала ответная реакция христианской милиции «Антибалака» против мирных мусульман. Межрелигиозные распри в ЦАР продолжаются и по сей день.