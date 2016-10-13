Симферополь, 13 октября, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Крым медленно осваивает бюджет и скорее всего вернёт часть средств обратно в Москву. Об этом шла речь на совещании главы Крыма Сергея Аксёнова с руководителями министерств и ведомств, а также с главами муниципальных образований по вопросам освоения бюджета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Налбандян. Крым

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что показатели Республики Крым по исполнению бюджета хуже, чем в общем по стране.

«В частности, по Южному федеральному округу освоение на сегодняшний день в среднем составляет 80,3%, по стране — 74%, в Республике Крым — 61,9%, — сообщил глава Крыма. — При этом мы должны четко понимать, что деятельность органов власти будет оцениваться руководством в том числе исходя из того, насколько эффективно прогнозировались расходы бюджета и насколько эффективно они исполнялись».

По его словам, в случае неиспользования бюджетных средств в текущем году, на 2017 год объем поддержки из федерального бюджета будет уменьшен ровно на ту сумму, которая не была использована в 2016 году.

«Перед нами стоит задача по исправлению всех недочетов, — написал Аксёнов на своей странице в Facebook после совещания. — Совместно с министерством финансов мы обязаны сформировать позицию, при которой уже до 25 октября будет понятно, сколько средств возвращается в федеральный бюджет в этом месяце, и, соответственно, подтверждаем обязательства по выполнению всех программ до 31 декабря 2016 года».

Как сообщало ИА REGNUM, предварительно расходная часть бюджета Крыма на 2017 год будет на уровне 86 млрд рублей, а доходная — 38,7, дефицит покроют за счёт межбюджетных трансфертов.

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