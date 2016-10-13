Москва, 13 октября, 2016, 17:50 — ИА Регнум. В феврале 2017 года в России будет проведена индексация пенсий и некоторых социальных выплат по уровню фактической инфляции. Об этом сегодня, 13 октября, на заседании правительства РФ сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Дарья Антонова ИА REGNUM На пенсии

«Мы провели частичную индексацию пенсий в феврале 2016 года, — напомнил он, — в начале будущего года пенсионеры получат единовременную выплату в виде 5 тыс. руб., а в феврале 2017 г. мы уже проведем индексацию в полном объеме по итогам накопленной инфляции за 2016 год. Будут проиндексированы и некоторые другие социальные выплаты».

«Бюджет должен обеспечивать макроэкономическую и социальную стабильность, — подчеркнул глава российского правительства. — Все то, что полагается людям по закону — публично-нормативные обязательства должны быть гарантированы финансовыми источниками. Бюджет — это инструмент социальной политики, от него зависит жизнь миллиона людей, напрямую через зарплаты и косвенно, через ведение различных государственных программ. Все социальные обязательства будут исполняться в полном объеме, как бы ни складывалась экономическая ситуация».