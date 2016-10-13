Иваново, 13 октября, 2016, 17:49 — ИА Регнум. Прибыль крупных и средних организаций Ивановской области по сравнению с январем-августом 2015 года выросла на 16,3%. Сейчас она составляет 3,3 млрд рублей. Такие данные со ссылкой на Ивановостат приводит региональный департамент экономического развития и торговли, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

pixabay.com Рост дохода

Фактические поступления налога на прибыль организаций в областной бюджет в январе-августе 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 785,9 млн рублей (на 40,8%).

Наибольшее влияние на рост показателя оказало увеличение прибыли прибыльных организаций к аналогичному уровню прошлого года в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, в текстильном и швейном производстве.

Из общего количества крупных и средних организаций в августе 2016 года число прибыльных организаций составило 58,9%, число убыточных организаций — 41,1%.

Наибольшее положительное сальдо получено в организациях по производству пищевых продуктов, в текстильном и швейном производстве, производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования, а также в производстве и распределеним электроэнергии, газа и воды.

Наибольшее отрицательное сальдо финансово-хозяйственной деятельности получили организации, занятые в производстве транспортных средств и оборудования.