Ульяновск, 13 октября, 2016, 17:48 — ИА Регнум. В Заволжском районе Ульяновска несколько воспитанников детского сада №233 госпитализированы в Областную детскую инфекционную больницу и Городскую клиническую больницу №1. Всем им поставлен диагноз менингит.

Universitetssykehuset Nord-Norge Детский сад закрыт

Как сообщили ИА REGNUM в областной прокуратуре, дети в возрасте от 4 до 6 лет ходили в разные группы.

Первый ребенок был госпитализирован 27 сентября, последний — 13 октября.

В настоящее время прокуратурой начата проверка деятельности соответствующих должностных лиц, не обеспечивших соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья малолетних детей.

В свою очередь, в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что все случаи заболевания были зарегистрированы с 27 сентября по 4 октября. Изначально у четверых детей был поставлен диагноз энтеровирусный менингит. У пятого ребенка были подозрения на герпетическую ангину. Позже у него также был подтвержден диагноз — энтеровирусный менингит.

Деятельность детского сада была временно приостановлена. За контактными детьми и персоналом детского сада ведется медицинское наблюдение по месту жительства. Пока новых случаев заболевания не зарегистрировано.